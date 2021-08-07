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Ляшко допустил, что в этом году к Киевскому полумарафону допустят только вакцинированных участников

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Суббота 07 августа 2021 09:47
Ляшко допустил, что в этом году к Киевскому полумарафону допустят только вакцинированных участников Фото: участие в Киевском полумарафоне примут только вакцинированные участники (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Осенью в столице состоится Киевский полумарафон Wizz Air. Однако, вероятно, к участию допустят лишь тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко в Facebook.

Он отметил, что готовится к участию в полумарафоне.

"И маленький анонс: все старты в этом году должны состояться, но не исключаем, что возможно только для вакцинированных. Поэтому готовимся и вовремя вакцинируемся!",- написал Ляшко.

Как известно, 12-й Киевский полумарафон Wizz Air запланирован на 24 октября. Участники должны будут преодолеть дистанцию протяженностью 21 километр.

Ранее анонсировали, что в Украине вскоре придется ввести ограничения для невакцинированных от COVID-19 граждан.

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