Ляшко допустил, что в этом году к Киевскому полумарафону допустят только вакцинированных участников
Фото: участие в Киевском полумарафоне примут только вакцинированные участники (Getty Images)
Осенью в столице состоится Киевский полумарафон Wizz Air. Однако, вероятно, к участию допустят лишь тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко в Facebook.
Он отметил, что готовится к участию в полумарафоне.
"И маленький анонс: все старты в этом году должны состояться, но не исключаем, что возможно только для вакцинированных. Поэтому готовимся и вовремя вакцинируемся!",- написал Ляшко.
Как известно, 12-й Киевский полумарафон Wizz Air запланирован на 24 октября. Участники должны будут преодолеть дистанцию протяженностью 21 километр.
Ранее анонсировали, что в Украине вскоре придется ввести ограничения для невакцинированных от COVID-19 граждан.