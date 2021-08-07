Ляшко допустив, що цього року до Київського півмарафону допустять лише вакцинованих учасників
Фото: участь у Київському півмарафоні візьмуть лише вакциновані учасники (Getty Images)
Восени у столиці відбудеться Київський півмарафон Wizz Air. Однак, ймовірно, до участі допустять лише тих, хто пройшов вакцинацію від коронавірусу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МОЗ Віктора Ляшка у Facebook.
Він зазначив, що готується до участі у півмарафоні.
"І маленький анонс: всі старти цього року повинні відбутись, але не виключаємо, що можливо лише для вакцинованих. Тому готуємось і вчасно вакцинуємось!", - написав Ляшко.
Як відомо, 12-й Київський півмарафон Wizz Air запланований на 24 жовтня. Учасники повинні будуть подолати дистанцію протяжністю 21 кілометр.
Раніше анонсували, що в Україні невдовзі доведеться ввести обмеження для невакцинованих від COVID-19 громадян.