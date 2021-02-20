Ляшко о начале вакцинации: дату я сейчас не скажу

Главный санитарный врач Виктор Ляшко отказался называть дату поставки первой вакцины от коронавируса. Это станет известно, когда самолет с вакциной вылетит в Украину.

По его словам, если самолет с вакциной прибудет в Украину в 16:00 в определенный день, то со следующего дня машины выезжают в 25 областных центров. При этом шесть областей получат вакцину в первый день, а 19 - в следующий.

"Дату я сейчас не скажу, пока она (вакцина, - ред.) не будет загружена в самолет, и самолет не вылетит, и не скажут, что самолет прилетает", - отметил Ляшко.

Он добавил, что вакцина AstraZeneca ожидается в Украине "в ближайшее время".

Напомним, 12 февраля, в эфире "Свободы слова Савика Шустера" министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что уже с понедельника в Украину должна прибыть партия вакцин от коронавируса, которые заказали в Индии. Министр отметил, что уже начались отгрузки заказанных вакцин.

РБК-Украина писало, что вечером 18 февраля Степанов вылетел в Индию на переговоры по поставкам вакцин от коронавируса для украинцев.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" гости и эксперты - Антон Геращенко, Давид Арахамия, Юлия Тимошенко, Кира Рудик, Алексей Мочанов и другие - рассказывают в частности про экстренное заседание СНБО, на котором было объявлено о санкциях против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Также обсуждают вопрос, почему в Украине такая разная ситуация по заболеваемости коронавирусом. Ну, и, конечно, не обошли стороной новое повышение штрафов за нарушение ПДД.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 19 февраля

Напомним, в предыдущем выпуске программы зрителям рассказали, сколько граждан Украины планируют вакцинироваться от коронавируса.



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Также достойно внимания эмоциональное выступление инфекциониста Ольги Голубовской в отношении протокола лечения пациентов с COVID-19 и относительно назначенных препаратов.



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