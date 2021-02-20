Ляшко про початок вакцинації: дату я зараз не скажу

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко відмовився називати дату поставки першої вакцини від коронавірусу. Це стане відомо, коли літак з вакциною вилетить до України.

За його словами, якщо літак з вакциною прибуде в Україну до 16:00 у визначений день, то з наступного дня машини виїжджають у 25 обласних центрів. При цьому шість областе отримають вакцину в перший день, а 19 - у наступний.

"Дату я зараз не скажу, поки вона не буде завантажена в літак, і літак не вилетить, і не скажуть, що літак прилітає", - зазначив Ляшко.

Він додав, що вакцина AstraZeneca очікується в Україні "найближчим часом".

Нагадаємо, 12 лютого, в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав, що вже з понеділка в Україну має прибути партія вакцин від коронавірусу, які замовили в Індії. Міністр зазначив, що вже почалося відвантаження замовлених вакцин.

РБК-Україна писало, що ввечері 18 лютого Степанов вилетів до Індії на переговори щодо постачання вакцин від коронавірусу для українців.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" гості та експерти - Антон Геращенко, Давид Арахамія, Юлія Тимошенко, Кіра Рудик, Олексій Мочанов та інші - розповідають зокрема про екстрене засідання РНБО, на якому було оголошено про санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Також обговорюють питання, чому по Україні така різна ситуація щодо захворюваності на коронавірус. Ну, і, звісно, не обійшли стороною нове підвищення штрафів за порушення ПДР.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 19 лютого

Нагадаємо, у попередньому випуску програми глядачам розповіли, скільки громадян України планують вакцинуватися від коронавірусу.



Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував початок розслідування НАБУ щодо закупівлі вакцин за завищеною ціною



Також вартий уваги емоційний виступ інфекціоніста Ольги Голубовської стосовно протоколу лікування пацієнтів з COVID-19 і щодо призначених препаратів.



Також Голубовська розповіла, коли ми зможемо оцінити ефективність вакцин.



А ще раніше лікар-інфекціоніст Катерина Булавінова пояснила, чому багато громадян України відмовляються від вакцинації.