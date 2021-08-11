Ляшко назвал области, где стремительно растет число новых COVID-случаев
Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине тенденция к росту количества новых случаев COVID-19. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал области, где ухудшается ситуация.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу министра.
По его словам, нагрузка на систему здравоохранения сейчас является контролируемой.
"Отмечаем рост (случаев коронавируса, - ред.) в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях", - сообщил он.
Реанимационные койки заняты на 13%, кровати с “кислородом” - на 9%, аппараты ИВЛ - на 3%. Поэтому страна продолжает оставаться в зеленом уровне эпидемической опасности.