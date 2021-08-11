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Ляшко назвал области, где стремительно растет число новых COVID-случаев

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине тенденция к росту количества новых случаев COVID-19. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал области, где ухудшается ситуация.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу министра.

По его словам, нагрузка на систему здравоохранения сейчас является контролируемой.

"Отмечаем рост (случаев коронавируса, - ред.) в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях", - сообщил он.

Реанимационные койки заняты на 13%, кровати с “кислородом” - на 9%, аппараты ИВЛ - на 3%. Поэтому страна продолжает оставаться в зеленом уровне эпидемической опасности.

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение продлить карантин в стране до 1 октября.

Отметим, Минздрав сообщил о 1122 новых заражениях коронавирусом в Украине.

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Виктор ЛяшкоCOVID-19