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Ляшко объяснил, что будет с просроченными вакцинами от COVID

Автор: Валерия Полищук

На сегодняшний день в Украине нет ни одной вакцины, которая просрочена. Все вакцины, кроме Coronavac, имеют срок годности до полугода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра здравоохранения Виктора Ляшко в эфире "ТСН".

По его словам, если у вакцины истечет срок годности, то она будет отозвана и утилизирована по всем установленным требованиям.

"У нас никакой вакцины, которая просроченная, не используется. Есть система Фармаконадзора, которая отслеживает. Сейчас вакцины, кроме CoronaVac, имеют срок годности до 6 месяцев. Мы внимательно следим за этим и ни одна вакцина, которую используют до истечения срока годности, не будет в обращении, она будет отозвана и будет утилизирована установленным требованиям", - заявил Ляшко.

Напомним, в ноябре вакцина AstraZeneca в Украине может испортиться, поскольку истекает срок ее годности.

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Виктор ЛяшкоВакцина от коронавируса