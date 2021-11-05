Ляшко объяснил высокую летальность от COVID в Украине по сравнению с другими странами

Ляшко отметил, что количество летальных исходов в Украине действительно высоко.

"Но мы сравниваем ее с такими же летальными случаями в других странах в данный конкретный период времени. Хотя подъем заболеваемости, волны, происходят в разных странах по-разному", - пояснил министр.

По его словам, Франция проходила подъем заболеваемости два месяца назад.

"Если мы хотим сравнивать, то нужно перечислять на определенное количество населения, например, на 10 тысяч или количество инфицированных. И следует сравнивать с теми странами, которые в тот момент также имеют подъем заболеваемости", - добавил он.

Кроме того, по словам Ляшко, формирование статистики умерших от коронавируса в каждой стране может отличаться. Как пояснил министр, Украина представляет в статистику любой летальный случай, случившийся с человеком, у которого был лабораторно подтвержден коронавирус.

"Это не значит, что человек умер именно от коронавируса. Он (COVID - ред.) мог быть как основным заболеванием, повлекшим смерть, так и при сопутствующих заболеваниях. Поэтому и мы говорим, что это количество летальных исходов у людей с коронавирусом - не вследствие, не по причине", - отметил Ляшко.

Он уточнил, что есть еще другой показатель - смертность, по которой Украина имеет среднюю динамику.