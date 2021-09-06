Ляшко: оснований для "красной" зоны нет ни в одном из регионов
Ни в одном из регионов Украины нет оснований для введения "красной" зоны адаптивного карантина. Нынешняя ситуация предусматривает перевод всей страны на "желтый" уровень эпидемической опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко в эфире "Украина 24".
"У нас адаптивный карантин предусматривает, что мы с "зеленого" уровня выходим сразу на "желтый" на территории сразу всей страны. В дальнейшем, когда применяется "желтый" уровень, происходит региональное разделение - где-то будет "желтый", где-то "оранжевый", а в некоторых регионах "красный" уровень эпидемической опасности. Сейчас оснований для введения "красного" уровня нет ни в одном из регионов Украины. Есть только показатели, чтобы перевести всю страну на "желтый", - отметил он.
Напомним, ранее стало известно, что Украина может перейти в "желтую" зону уже с 13 сентября.
При этом ожидается, что новый локдаун может быть введен не ранее ноября.