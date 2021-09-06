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Ляшко: підстав для "червоної" зони немає в жодному з регіонів

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Київ, Понеділок 06 вересня 2021 13:04
Ляшко: підстав для "червоної" зони немає в жодному з регіонів Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У жодному з регіонів України немає підстав для введення "червоної" зони адаптивного карантину. Нинішня ситуація передбачає переведення всієї країни на "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка в ефірі "Україна 24".

"У нас адаптивний карантин передбачає, що ми з "зеленого" рівня виходимо відразу на "жовтий" на території відразу всієї країни. Надалі, коли застосовується "жовтий" рівень, відбувається регіональний поділ - десь буде "жовтий", десь "помаранчевий", а в деяких регіонах "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Наразі підстав для запровадження "червоного" рівня немає в жодному з регіонів України. Є тільки показники, щоб перевести всю країну на "жовтий", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна може перейти в "жовту" зону вже з 13 вересня.

При цьому очікується, що новий локдаун може бути введений не раніше листопада.

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