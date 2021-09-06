Ляшко: підстав для "червоної" зони немає в жодному з регіонів

У жодному з регіонів України немає підстав для введення "червоної" зони адаптивного карантину . Нинішня ситуація передбачає переведення всієї країни на "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка в ефірі "Україна 24" .

"У нас адаптивний карантин передбачає, що ми з "зеленого" рівня виходимо відразу на "жовтий" на території відразу всієї країни. Надалі, коли застосовується "жовтий" рівень, відбувається регіональний поділ - десь буде "жовтий", десь "помаранчевий", а в деяких регіонах "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Наразі підстав для запровадження "червоного" рівня немає в жодному з регіонів України. Є тільки показники, щоб перевести всю країну на "жовтий", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна може перейти в "жовту" зону вже з 13 вересня.

При цьому очікується, що новий локдаун може бути введений не раніше листопада.