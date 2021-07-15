Ляшко оценил вероятность локдауна в Украине осенью

Министерство здравоохранения не исключает вероятность введения локдауна осенью. Однако сейчас делают все, чтобы избежать усиления карантина.

По его словам, в Украине есть возможность не допустить нового локдауна.

"И это не только соблюдение противоэпидемических норм. Это и обращение к своим старшим родственникам - родителям, дедушкам, бабушкам – чтобы они пошли и приоритетно сделали прививку против коронавирусной болезни", - отметил Ляшко.

Он пояснил, если в Украине люди старше 60 лет будут вакцинированы хотя бы на 80%, то потенциальный рост количества случаев для системы здравоохранения будет некритичным.

"Поэтому, рассматривая целесообразность введения локдауна, мы прежде всего говорим о том, что мы хотим защитить наиболее уязвимые группы населения. Наиболее уязвимые группы-это люди старшего и пожилого возраста", - подчеркнул министр.

Ляшко рассказал, если они будут вакцинированы, тогда при росте числа новых случаев, власти будут оценивать две составляющих: потенциального воздействия на состояние и жизнь людей, а также влияние на экономику.

"И если мы защитим вакцинацией приоритетные группы, то мы можем больше смотреть в сторону экономики, чтобы она работала", - сказал глава Минздрава.