Ляшко оцінив ймовірність локдауну в Україні восени

Міністерство охорони здоров'я не виключає ймовірність введення локдауну восени. Однак наразі роблять все, щоб уникнути посилення карантину.

За його словами, в Україні є можливість не допустити нового локдауна.

"І це не тільки дотримання протиепідемічних норм. Це і звернення до своїх старших родичів – батьків, дідусів, бабусь – щоби вони пішли і пріоритетно зробили щеплення проти коронавірусної хвороби", - зазначив Ляшко.

Він пояснив, якщо в Україні люди, старші 60 років, будуть вакциновані хоча б на 80%, то потенційне зростання кількості випадків для системи охорони здоров'я буде некритичним.

"Тому, розглядаючи доцільність введення локдауну, ми насамперед говоримо про те, що ми хочемо захистити найбільш вразливі групи населення. Найбільш вразливі групи – це люди старшого і похилого віку", - наголосив міністр.

Ляшко розповів, якщо вони будуть провакциновані, тоді за зростання кількості нових випадків, влада буде оцінювати дві складових: потенційний вплив на стан і життя людей, а також вплив на економіку.

"І якщо ми захистимо вакцинацією пріоритетні групи, то ми можемо більше дивитися в бік економіки, щоб вона працювала", - сказав глава МОЗ.