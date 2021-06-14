Ляшко предлагает ужесточить наказание за подделку документов о вакцинации
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко предлагает ужесточить наказание за подделку документов о вакцинации. Это связано с тем, что в мире есть недоверие к украинским документам.
Об этом он заявил в интервью "НВ".
По его словам, Евросоюз запускает электронные сертификаты вакцинации от COVID, поскольку бумажные сертификаты можно подделать.
"Недоверие есть, потому что все пережили ПЦР-тестирование и было достаточно большое количество поддельных данных лабораторных протоколов. Поэтому я недавно подписал и направил на согласование законодательную инициативу, которую хочу вынести на правительство, об усилении уголовной ответственности за подделку документов, удостоверяющих проведения прививок", - отметил Ляшко.
Он добавил, что это касается не только COVID-сертификатов, но и всех других справок о проведении прививок.
Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз снял ограничения на внутренние поездки для тех, у кого есть цифровой COVID-сертификат.
Украинские внутренние сертификаты в электронном виде будут выдаваться с 1 июля.