Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко предлагает ужесточить наказание за подделку документов о вакцинации . Это связано с тем, что в мире есть недоверие к украинским документам.

Об этом он заявил в интервью "НВ" .

По его словам, Евросоюз запускает электронные сертификаты вакцинации от COVID, поскольку бумажные сертификаты можно подделать.

"Недоверие есть, потому что все пережили ПЦР-тестирование и было достаточно большое количество поддельных данных лабораторных протоколов. Поэтому я недавно подписал и направил на согласование законодательную инициативу, которую хочу вынести на правительство, об усилении уголовной ответственности за подделку документов, удостоверяющих проведения прививок", - отметил Ляшко.

Он добавил, что это касается не только COVID-сертификатов, но и всех других справок о проведении прививок.