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Ляшко предлагает ужесточить наказание за подделку документов о вакцинации

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Киев, Понедельник 14 июня 2021 15:50
Ляшко предлагает ужесточить наказание за подделку документов о вакцинации Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко предлагает ужесточить наказание за подделку документов о вакцинации. Это связано с тем, что в мире есть недоверие к украинским документам.

Об этом он заявил в интервью "НВ".

По его словам, Евросоюз запускает электронные сертификаты вакцинации от COVID, поскольку бумажные сертификаты можно подделать.

"Недоверие есть, потому что все пережили ПЦР-тестирование и было достаточно большое количество поддельных данных лабораторных протоколов. Поэтому я недавно подписал и направил на согласование законодательную инициативу, которую хочу вынести на правительство, об усилении уголовной ответственности за подделку документов, удостоверяющих проведения прививок", - отметил Ляшко.

Он добавил, что это касается не только COVID-сертификатов, но и всех других справок о проведении прививок.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз снял ограничения на внутренние поездки для тех, у кого есть цифровой COVID-сертификат.

Украинские внутренние сертификаты в электронном виде будут выдаваться с 1 июля.

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