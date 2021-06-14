ЕС снял ограничения на поездки при наличии COVID-сертификата
Совет Европейского союза окончательно утвердил решение, которым снимаются ограничения на внутренние поездки при наличии цифрового COVID-сертификата. Речь идет о поездках внутри Евросоюза.
Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.
Сообщается, что владельцы сертификатов вакцинации от COVID не должны подвергаться тестированию или самоизоляции, если они вакцинированы препаратом, одобренным Европейским медицинским регуляторы. При этом с момента второй дозы должно пройти не менее 14 дней, но страны участницы ЕС могут снимать ограничения, даже если человек вакцинировался только первой дозой.
Те, кто переболел и имеет сертификат с подтверждением того, что с момента получения положительного результата теста прошло менее 180 дней, не должны подвергаться тестированию или карантину.
Несовершеннолетние не должны подвергаться самоизоляции, если это не требуется от сопровождающего их лица.
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