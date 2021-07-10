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Ляшко рассказал, сколько и каких вакцин от COVID уже ввели украинцам

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Киев, Суббота 10 июля 2021 18:24
Ляшко рассказал, сколько и каких вакцин от COVID уже ввели украинцам Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Вакцинация в Украине от коронавируса наращивает темпы. На сегодня украинцы уже получили 3,4 млн доз вакцины разных производителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра здравоохранения Виктора Ляшко.

По его словам, на этой неделе в Украине было сразу три рекорда по количеству прививок за день:

  • 7 июля - 104 680
  • 8 июля - 109 160
  • 9 июля - 114 660

Он также отметил, что на сегодня в Украине сделали прививки вакцинами:

  • AstraZeneca (Covishield, SKBio) - 1,3 млн доз;
  • Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 1,1 млн доз;
  • CoronaVac/Sinovac Biotech - 1 млн доз.

Всего с начала вакцинации от COVID в Украине сделали 3 420 668 прививок. Одну дозу получили 2 277 226, полностью вакцинированы - 1 143 442 человека.

Ляшко добавил, что в Украине уже работают около 200 центров массовой вакцинации.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения разъяснило, можно ли вакцинироваться от COVID-19 одновременно с другими прививками.

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