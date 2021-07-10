Ляшко розповів, скільки та яких вакцин від COVID вже ввели українцям
Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Вакцинація в Україні від коронавірусу нарощує темпи. На сьогодні українці вже отримали 3,4 млн доз вакцини різних виробників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.
За його словами, цього тижня в Україні було відразу три рекорди за кількістю щеплень за день:
- 7 липня - 104 680
- 8 липня - 109 160
- 9 липня - 114 660
Він також зазначив, що на сьогодні в Україні зробили щеплення вакцинами:
- AstraZeneca ( Covishield, SKBio) - 1,3 млн доз;
- Comirnaty / Pfizer-BioNTech - 1,1 млн доз;
- CoronaVac / Sinovac Biotech - 1 млн доз.
Загалом з початку вакцинації від COVID в Україні зробили 3 420 668 щеплень. Одну дозу отримали 2 277 226, повністю вакциновані - 1 143 442 особи.
Ляшко додав, що в Україні вже працюють близько 200 центрів масової вакцинації.
Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я роз'яснило, чи можна вакцинуватися від COVID-19 одночасно з іншими щепленнями.