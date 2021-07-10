Ляшко рассказал, сколько и каких вакцин от COVID уже ввели украинцам

Вакцинация в Украине от коронавируса наращивает темпы. На сегодня украинцы уже получили 3,4 млн доз вакцины разных производителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра здравоохранения Виктора Ляшко.
По его словам, на этой неделе в Украине было сразу три рекорда по количеству прививок за день:
Он также отметил, что на сегодня в Украине сделали прививки вакцинами:
Всего с начала вакцинации от COVID в Украине сделали 3 420 668 прививок. Одну дозу получили 2 277 226, полностью вакцинированы - 1 143 442 человека.
Ляшко добавил, что в Украине уже работают около 200 центров массовой вакцинации.
Напомним, ранее Министерство здравоохранения разъяснило, можно ли вакцинироваться от COVID-19 одновременно с другими прививками.