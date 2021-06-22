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Ляшко рассказал, как Украина готовится к индийскому штамму COVID

Новина українською →
Киев, Вторник 22 июня 2021 12:19
Ляшко рассказал, как Украина готовится к индийскому штамму COVID Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина уже готовится к возможному появлению индийского штамма COVID-19. В частности, наращиванием темпов вакцинации и ограничениями на границе для иностранцев.

Об этом на пресс-конференции после форума "Украина 30" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Сейчас мы как готовимся - путем вакцинации нашего населения. Сейчас в Украине в наличии 2 628 000 доз вакцины, мы наращиваем масштабную кампанию по иммунопрофилактике, которая будет расти каждый день", - отметил Ляшко.

По его словам, параллельно с этим каждый, кто посещает Украину, должен предоставить негативный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полном курсе вакцинации от коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что индийский дельта-вариант COVID-19 уже зафиксирован 92 странах мира, а ученые Академии наук Украины прогнозирует, что он может попасть в страну из России, поскольку там сейчас наблюдается активное распространение этого штамма.

Известно, что индийский штамм коронавируса вдвое увеличивает риск госпитализации.

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