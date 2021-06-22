Ляшко рассказал, как Украина готовится к индийскому штамму COVID
Украина уже готовится к возможному появлению индийского штамма COVID-19. В частности, наращиванием темпов вакцинации и ограничениями на границе для иностранцев.
Об этом на пресс-конференции после форума "Украина 30" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Сейчас мы как готовимся - путем вакцинации нашего населения. Сейчас в Украине в наличии 2 628 000 доз вакцины, мы наращиваем масштабную кампанию по иммунопрофилактике, которая будет расти каждый день", - отметил Ляшко.
По его словам, параллельно с этим каждый, кто посещает Украину, должен предоставить негативный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полном курсе вакцинации от коронавируса.
Напомним, ранее сообщалось, что индийский дельта-вариант COVID-19 уже зафиксирован 92 странах мира, а ученые Академии наук Украины прогнозирует, что он может попасть в страну из России, поскольку там сейчас наблюдается активное распространение этого штамма.
Известно, что индийский штамм коронавируса вдвое увеличивает риск госпитализации.