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Ляшко рассказал, когда в Украине начнется массовая вакцинация подростков

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Четверг 30 сентября 2021 15:33
Ляшко рассказал, когда в Украине начнется массовая вакцинация подростков Фото: в Минздраве назвали условие начала вакцинации подростков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Массовая вакцинация подростков в Украине пока не рассматривается. Она станет возможной после того, как вакцинируют большинство взрослого населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко во время брифинга.

Он отметил, что вопрос массовой вакцинации подростков рассматривается.

"Но вопрос в том, что сегодня у нас больше всего болеют взрослые. Поэтому пока мы не вакцинируем 50-70% взрослого населения, на вакцинацию подростков переходить преждевременно", - сказал Ляшко.

Ранее сообщалось, что в Украине хотят разрешить прививку для детей от 12 лет вакциной Pfizer.

На сегодня вакцинация детей от 12 лет в Украине разрешена только в некоторых случаях.

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