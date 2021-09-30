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Ляшко розповів, коли в Україні почнеться масова вакцинація підлітків

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Четвер 30 вересня 2021 15:33
Ляшко розповів, коли в Україні почнеться масова вакцинація підлітків Фото: у МОЗ назвали умову початку вакцинації підлітків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Масова вакцинація підлітків в Україні поки не розглядається. Вона стане можливою після того, як вакцинують більшість дорослого населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МОЗ Віктора Ляшка під час брифінгу.

Він зазначив, що питання масової вакцинації підлітків розглядається.

"Але питання в тому, що сьогодні у нас найбільше хворіють дорослі. Тому поки ми не вакцинуємо 50-70% дорослого населення, на вакцинацію підлітків переходити передчасно", - сказав Ляшко.

Раніше повідомлялося, що в Україні хочуть дозволити щеплення для дітей від 12 років вакциною Pfizer.

На сьогодні вакцинація дітей від 12 років в Україні дозволена тільки в деяких випадках.

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