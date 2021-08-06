Ляшко сделал заявление о вероятности нового локдауна в Украине
Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине может не быть нового локдауна. Это возможно, если вакцинируется как можно больше людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко в эфире "ТСН.Ранок".
Он оценил ожидания украинцев относительно нового локдауна осенью.
"Ждать ли локдауна или не ждать? Я предлагаю не ждать. Я предлагаю пойти в пункт вакцинации и сделать прививку, чтобы в Украине не было локдауна", - сказал Ляшко.
Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин оценил возможность введения нового локдауна в стране из-за штамма коронавируса "Дельта".
Напомним, в Украине зафиксировали уже почти 150 случаев "Дельта"-штамма коронавируса.