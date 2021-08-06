Ляшко зробив заяву про ймовірність нового локдауна в Україні
Фото: глава МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні може не бути нового локдауну. Це можливо, якщо вакцинується якомога більше людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МОЗ Віктора Ляшка в ефірі "ТСН.Ранок".
Він оцінив очікування українців щодо нового локдауну восени.
"Чи чекати локдауна, чи не чекати? Я пропоную не чекати. Я пропоную піти до пункту вакцинації і зробити щеплення, щоб в Україні не було локдауну", - сказав Ляшко.
Раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін оцінив можливість введення нового локдауну в країні через штам коронавірусу "Дельта".
Нагадаємо, в Україні зафіксували вже майже 150 випадків "Дельта"-штаму коронавірусу.