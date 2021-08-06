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Ляшко зробив заяву про ймовірність нового локдауна в Україні

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П'ятниця 06 серпня 2021 11:15
Ляшко зробив заяву про ймовірність нового локдауна в Україні Фото: глава МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні може не бути нового локдауну. Це можливо, якщо вакцинується якомога більше людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МОЗ Віктора Ляшка в ефірі "ТСН.Ранок".

Він оцінив очікування українців щодо нового локдауну восени.

"Чи чекати локдауна, чи не чекати? Я пропоную не чекати. Я пропоную піти до пункту вакцинації і зробити щеплення, щоб в Україні не було локдауну", - сказав Ляшко.

Раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін оцінив можливість введення нового локдауну в країні через штам коронавірусу "Дельта".

Нагадаємо, в Україні зафіксували вже майже 150 випадків "Дельта"-штаму коронавірусу.

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