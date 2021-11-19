ru ua
Пт, 19 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Ляшко о ситуации с COVID: Украина прошла пик, но возможна повторная вспышка

Новина українською →
Киев, Пятница 19 ноября 2021 11:40
Ляшко о ситуации с COVID: Украина прошла пик, но возможна повторная вспышка Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

По состоянию на вторую половину ноября Украина прошла пик заболеваемости COVID-19 в пределах третьей волны. Однако с учетом ситуации в Европе возможна и повторная вспышка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко журналистам в кулуарах Верховной рады.

По его словам, вторую неделю подряд снижается количество новых случаев COVID, количество госпитализаций, и уже есть дни, когда число выздоровевших больше, чем заболевших.

"Это уже положительные тенденции, свидетельствующие о том, что Украина прошла пик заболеваемости, и мы ожидаем тенденции к снижению. Одновременно, мы анализируем ситуацию в Европе, мы видим там резкий рост количества случаев, поэтому не исключаем потенциально возможную в короткий промежуток времени повторную вспышку", - добавил Ляшко.

Напомним, на этой неделе эксперты Киевской школы экономики утверждали, что пик заболеваемости в Украине еще не пройден, и также допускали возможность роста.

Также стало известно имя первого в мире пациента с коронавирусом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор Ляшко Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе