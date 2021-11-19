Ляшко про ситуацію з COVID: Україна пройшла пік, але можливий повторний спалах

Станом на другу половину листопада Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19 в межах третьої хвилі. Однак з урахуванням ситуації в Європі можливий і повторний спалах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка журналістам у кулуарах Верховної ради.

За його словами, другий тиждень поспіль знижується кількість нових випадків, кількість госпіталізацій, і вже є дні, коли число видужалих більше, ніж хворих.

"Це вже позитивні тенденції, які свідчать про те, що Україна пройшла пік захворюваності, і ми очікуємо тенденції до зниження. Одночасно, ми аналізуємо ситуацію в Європі, ми бачимо там різке зростання кількості випадків, тому не виключаємо потенційно можливий в короткий проміжок часу повторний спалах", - додав Ляшко.