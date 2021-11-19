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Ляшко о ситуации с COVID: Украина прошла пик, но возможна повторная вспышка

Автор: Илона Свиридова

По состоянию на вторую половину ноября Украина прошла пик заболеваемости COVID-19 в пределах третьей волны. Однако с учетом ситуации в Европе возможна и повторная вспышка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко журналистам в кулуарах Верховной рады.

По его словам, вторую неделю подряд снижается количество новых случаев COVID, количество госпитализаций, и уже есть дни, когда число выздоровевших больше, чем заболевших.

"Это уже положительные тенденции, свидетельствующие о том, что Украина прошла пик заболеваемости, и мы ожидаем тенденции к снижению. Одновременно, мы анализируем ситуацию в Европе, мы видим там резкий рост количества случаев, поэтому не исключаем потенциально возможную в короткий промежуток времени повторную вспышку", - добавил Ляшко.

Напомним, на этой неделе эксперты Киевской школы экономики утверждали, что пик заболеваемости в Украине еще не пройден, и также допускали возможность роста.

Также стало известно имя первого в мире пациента с коронавирусом.

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