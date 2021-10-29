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Ляшко о ситуации с COVID в Украине: уже нет "снежного кома"

Автор: Илона Свиридова

Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется, уже нет того "снежного кома", который наблюдался в начале октября. Разрыв между числом госпитализированных и выписанных из больниц сокращается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко на заседании Конгресса региональных и местных властей.

"Позитивным в этой эпидемии, сейчас в этой волне является тот факт, что у нас разрыв между выписками и госпитализациями начинает сокращаться. Уже нет того "снежного кома", который был в начале октября, когда люди массово поступали в больницы. Сегодня мы видим, что в определенных регионах произошла стабилизация на высоких цифрах, но это не время, чтобы расслабляться. Это время для определенной передышки, и мы должны делать все возможное, чтобы спасать жизни", - отметил он.

Напомним, ранее Ляшко говорил о том, что ситуация с COVID стабилизируется в областях, которые первыми попали в "красную" зону.

Президент Владимир Зеленский сегодня призвал украинцев "включить" мозг и вакцинироваться от коронавируса.

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Виктор ЛяшкоКоронавирус