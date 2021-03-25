Ляшко выздоровел от COVID-19
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко выздоровел от коронавируса. Он вернулся к работе.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Он сообщил, что течение болезни было легким, без осложнений.
"Друзья, выздоровел и вернулся к работе", - заявил Ляшко.
Главный санврач рассказал, что находился на больничном до отсутствия клинических проявлений заболевания в течение трех дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования.
"В таком случае сдавать повторно ПЦР-тест не требуется. Даже после получения первой дозы вакцины, и, в случае, если инфицирование происходит до 22 дня после прививки, все равно болезнь протекает легче", - отметил он.
Напомним, 2 марта замглавы Минздрава получил прививку от коронавируса. Ляшко был привит вакциной Oxford/AstraZeneca. 15 марта он сообщил, что заболел COVID-19.
Отметим, первым украинским чиновником, который получил прививку от коронавируса, стал министр здравоохранения Максим Степанов.