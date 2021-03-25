ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ляшко выздоровел от COVID-19

Новина українською → Киев, Четверг 25 марта 2021 12:03
Ляшко выздоровел от COVID-19 Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко выздоровел от коронавируса. Он вернулся к работе.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что течение болезни было легким, без осложнений.

"Друзья, выздоровел и вернулся к работе", - заявил Ляшко.

Главный санврач рассказал, что находился на больничном до отсутствия клинических проявлений заболевания в течение трех дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования.

"В таком случае сдавать повторно ПЦР-тест не требуется. Даже после получения первой дозы вакцины, и, в случае, если инфицирование происходит до 22 дня после прививки, все равно болезнь протекает легче", - отметил он.

Напомним, 2 марта замглавы Минздрава получил прививку от коронавируса. Ляшко был привит вакциной Oxford/AstraZeneca. 15 марта он сообщил, что заболел COVID-19.

Отметим, первым украинским чиновником, который получил прививку от коронавируса, стал министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Виктор Ляшко
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19