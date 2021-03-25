Ляшко одужав від COVID-19

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко одужав від коронавірусу. Він повернувся до роботи.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook .

Він повідомив, що перебіг хвороби був легкий, без ускладнень.

"Друзі, одужав та повернувся до роботи", - заявив Ляшко.

Головний санлікар розповів, що перебував на лікарняному до відсутності клінічних проявів захворювання протягом трьох днів, рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження.

"У такому випадку здавати повторно ПЛР-тест не потрібно. Навіть після отримання першої дози вакцини, та, у разі, якщо інфікування відбувається до 22 дня після щеплення, всерівно хвороба протікає легше", - зазначив він.