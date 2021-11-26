ru ua
Пт, 26 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ляшко: завод в Харькове сможет разливать более 10 000 доз COVID-вакцины в час

Новина українською →
Харьков, Пятница 26 ноября 2021 12:11
Ляшко: завод в Харькове сможет разливать более 10 000 доз COVID-вакцины в час Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Завод фармацевтической компании "Лекхим" в Харькове сможет разливать более 10 000 доз вакцины от COVID в час. Процесс планируют запустить уже в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра здравоохранения Виктора Ляшко.

По его словам, он обсудил с руководством компании запуск линии производства вакцин по трем позициям - вакцины против коронавируса, гриппа и полиомиелита. Он также отметил, что Кабинеи министров уже разрешил фармпроизводителям импортировать оборудование для производства вакцин и других препаратов, необходимых для профилактики COVID-19.

"Так мы сможем наладить собственное производство вакцин и расширить производство других, например, антибактериальных, препаратов, необходимых пациентам. Мощности "Лекхима" позволят разливать более 10 тысяч доз вакцины в час и более 30 млн доз в год", - подчеркнул Ляшко.

Он уточнил, что прорабатывается как собственное производство украинской вакцины, так и по технологии in bulk - разлив и расфасовка готового продукта.

"Запуск уже в 2022 году", - добавил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше начали тестировать украинскую вакцину от коронавируса, а испытания проводятся на мышах в институте в Гданьске.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина Виктор Ляшко Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе