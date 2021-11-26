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Ляшко: завод у Харкові зможе розливати понад 10 000 доз COVID-вакцини на годину

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Харків, П'ятниця 26 листопада 2021 12:11
Ляшко: завод у Харкові зможе розливати понад 10 000 доз COVID-вакцини на годину Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Завод фармацевтичної компанії "Лекхім" в Харкові зможе розливати більше 10 000 доз вакцини від COVID на годину. Процес планують запустити вже в 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

За його словами, він обговорив з керівництвом компанії запуск лінії виробництва вакцин за трьома позиціями - вакцини проти коронавірусу, грипу та поліомієліту. Він також зазначив, що Кабінет міністрів вже дозволив фармвиробникам імпортувати обладнання для виробництва вакцин та інших препаратів, необхідних для профілактики COVID-19.

"Так ми зможемо налагодити власне виробництво вакцин і розширити виробництво інших, наприклад, антибактеріальних, препаратів, необхідних пацієнтам. Потужності "Лекхіма" дозволять розливати понад 10 тисяч доз вакцини на годину і більше 30 млн доз на рік", - підкреслив Ляшко.

Він уточнив, що опрацьовується як власне виробництво української вакцини, так і за технологією in bulk - розлив і розфасовка готового продукту.

"Запуск вже в 2022 році", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Польщі почали тестувати українську вакцину від коронавірусу, а випробування проводяться на мишах в інституті в Гданську.

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