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В Мадриде ужесточают карантин и вводят военных

Автор: РБК-Украина

Правительство Испании решило ужесточить карантинные ограничения в 37 районах Мадрида и пригороде города. Меры будут касаться 850 тысяч жителей испанского сообщества.

Об этом сообщает The Local.

Жителям будет запрещено выезжать за пределы своих районов. Исключение будут делать только для тех, кто едет на работу, учебу или к врачу. Также запрещены собрания более шести человек.

Локдаун продлится около двух недель. В течение этого времени будут закрыты парки, а бары и рестораны должны сократить вдвое количество посетителей.

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Кроме того, как сообщает El Pais, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что в сообществе Мадрид будут задействованы военные для борьбы с распространением COVID-19.

Военные смогут помогать полицейским контролировать ситуацию на улицах, а также проводить дезинфекционные мероприятия.

Отметим, что в Мадриде уже не в первый раз усиливают карантинные меры. В прошлый раз меры ужесточили в конце июля.

Напомним, в конце июля в Министерстве иностранных дел Испании отметили, что страна безопасна как для туристов, так и самих испанцев.

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