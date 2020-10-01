В Мадриде ужесточили карантин. Регион изолирован

Правительство Испании совместно с местными властями Мадрида приняли решение о введении жесткого карантина во всем столичном регионе. Также мадридский регион будет частично изолирован от других частей Испании.

Об этом сообщает El Pais.

Отныне в регионе вступают в силу ограничения на передвижение. Барам и ресторанам будет разрешено работать до 23:00, а предприятиям торговли до 22:00.

Также вводятся ограничения на общественные собрания.

Кроме того, жители региона Мадрид смогут передвигаться только в его пределах, "всегда соблюдая меры индивидуальной и коллективной защиты, установленных компетентными органами здравоохранения".

В общественных местах максимальная вместимость отныне составит: 15 человек на открытом пространстве и 10 - на закрытом пространстве.

Согласно отчету Министерства здравоохранения, на сегодня в регионе Мадрида есть 11 городов, которые превышают критерий в 500 случаев заболевания 100 тысяч жителей.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Испании требовало усилить карантин в Мадриде.

Кроме того, на прошлой неделе в Мадриде усилили карантин, а также задействовали военных. Они помогают полицейским контролировать ситуацию на улицах, а также проводить дезинфекционные мероприятия.