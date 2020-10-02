В Мадриде ввели локдаун
Столичный испанский регион Мадрид ввели локдаун. Предварительно, он продлиться две недели.
Об этом сообщает El Pais.
По словам министра здравоохранения Энрике Руис Эскудеро, ограничения на поездки вне региона вступают в силу в пятницу, 2 октября, в 22:00.
При этом он пояснил, что "жители Мадрида могут беспрепятственно перемещаться по территории самого муниципалитета", в котором находятся.
Так, согласно постановлению правительства Испании, ограничения на свободу передвижения будут действовать на Мадрид и девять муниципалитетов региона, где проживают 4,5 млн человек.
В свою очередь премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что меры, принятые мадридским сообществом, являются адекватными, но они недостаточны для борьбы с коронавирусом.
При этом отмечается, что власти мадридского региона заявили, что будут подавать апелляцию на решение о локдауне в высший суд Мадрида.
Напомним, правительство Испании совместно с местными властями Мадрида приняли решение о введении жесткого карантина во всем столичном регионе.
Кроме того, ранее Министерство здравоохранения Испании требовало усилить карантин в Мадриде.
Добавим, что на прошлой неделе в Мадриде усилили карантин, а также задействовали военных. Они помогают полицейским контролировать ситуацию на улицах, а также проводить дезинфекционные мероприятия.