У Мадриді ввели локдаун
Столичний іспанський регіон Мадрид ввели локдаун. Попередньо, він триватиме два тижні.
Про це повідомляє El Pais.
За словами міністра охорони здоров'я Енріке Руїс Ескудеро, обмеження на поїздки поза регіону набувають чинності в п'ятницю, 2 жовтня, о 22:00.
При цьому він пояснив, що "жителі Мадрида можуть безперешкодно переміщатися по території муніципалітету", в якому знаходяться.
Так, згідно з постановою уряду Іспанії, обмеження на свободу пересування будуть діяти на Мадрид і дев'ять муніципалітетів регіону, де проживають 4,6 млн осіб.
У свою чергу прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що заходи, прийняті мадридською спільнотою, є адекватними, але вони недостатні для боротьби з коронавірусом.
При цьому наголошується, що влада мадридського регіону заявили, що будуть подавати апеляцію на рішення про локдаун у вищий суд Мадрида.
Нагадаємо, уряд Іспанії спільно з місцевою владою Мадрида прийняли рішення про запровадження жорсткого карантину у всьому столичному регіоні.
Крім того, раніше Міністерство охорони здоров'я Іспанії вимагало посилити карантин у Мадриді.
Додамо, що минулого тижня в Мадриді посилили карантин, а також задіяли військових. Вони допомагають поліцейським контролювати ситуацію на вулицях, а також проводити дезінфекційні заходи.