Макрон рассказал о четырех этапах смягчения карантина во Франции

Первый шаг по смягчению был известен ранее - отмена ограничений на дневные поездки и запрета ехать в другой регион, начиная с 3 мая. Тогда же должно состояться возвращение в класс учеников средней и старшей школы.

19 мая должна начаться вторая фаза смягчений - восстановление работы закрытых магазинов, террас баров и ресторанов, музеев, кинотеатров и театров. Пребывание людей в помещениях будет зависеть от их площади.

Макрон также рассказал об изменении времени начала комендантского часа, которое с 19 мая будет начинаться не с 19:00, а с 21:00.

9 июня кафе и рестораны также смогут вновь открыться в помещении, а также начнут работу тренажерные залы. Комендантский час будет начинаться в 23:00. В тот же день инструкции по работе на удаленке будут "смягчены", отметил Эммануэль Макрон. Сейчас инструкция заключается в том, чтобы по крайней мере четыре дня в неделю люди по возможности работали удаленно.

Наконец, 30 июня комендантский час будет отменен. Культурные и спортивные мероприятия снова будут разрешены без ограничения, но доступ к ним будет предоставляться только при предъявлении специального медицинского талона.