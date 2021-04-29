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Макрон розповів про чотири етапи пом'якшення карантину у Франції

Новость на русском → Франція, Четвер 29 квітня 2021 17:02
Макрон розповів про чотири етапи пом'якшення карантину у Франції Фото: Макрон розповів про етапи пом'якшення карантину (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про "чотири етапи" скасування обмежень та пом'якшення локдауну. Комендантська година має бути повністю скасована 30 червня.

Про це Макрон розповів в інтерв'ю регіональним ЗМІ Франції, передає Franceinfo.

Перший крок щодо пом'якшень був відомий раніше - скасування обмежень на денні поїздки та заборони їхати в інший регіон, починаючи з 3 травня. Тоді ж має відбутися повернення до класу учнів середньої та старшої школи.

19 травня має початися друга фаза пом'якшень - відновлення роботи закритих магазинів, терас барів та ресторанів, музеїв, кінотеатрів та театрів. Перебування людей в приміщеннях буде залежати від їхньої площі.

Макрон також розповів про зміну часу початку комендантської години, яка з 19 травня починатиметься не з 19:00, а з 21:00.

9 червня кафе та ресторани також зможуть знову відкритись у приміщенні, а також почнуть роботу тренажерні зали. Комендантська година розпочинатиметься о 23:00. Того ж дня інструкції щодо роботи на віддаленці будуть "пом'якшені", зазначив Еммануель Макрон. Наразі інструкція полягає в тому, щоб принаймні чотири дні на тиждень люди за можливості працювали віддалено.

Нарешті, 30 червня комендантська година буде скасована. Культурні та спортивні заходи знову будуть дозволені без обмеження, але доступ до них буде надаватись лише при пред'явленні спеціального медичного талона.

Раніше прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс оголосив, що в країні почнуть поетапно пом'якшувати карантинні обмеження з 3 травня. За словами прем'єра, з 3 травня будуть зняті обмеження на поїздки. Однак зняття інших карантинних заходів заплановано на середину травня.

Також повідомлялося, що у Франції хочуть використовувати QR-код для входу в ресторани і кафе. Це потрібно для того, щоб відстежувати контакти.

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