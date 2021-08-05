ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Макрон заявил о необходимости третьей дозы COVID-вакцины во Франции. Но не для всех

Новина українською →
Четверг 05 августа 2021 13:01
Макрон заявил о необходимости третьей дозы COVID-вакцины во Франции. Но не для всех Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране будет необходимо введение третьей (бустерной) дозы вакцины от коронавируса. Однако ее будут получать не все сразу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Правительство Макрона снова пытается активизировать вакцинацию против коронавируса из-за четвертой волны коронавируса в стране.

"Скорее всего, потребуется третья доза, не для всех сразу, но в любом случае для наиболее уязвимых и пожилых", - сказал Макрон.

Напомним, ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал установить мораторий на бустерные дозы вакцин от коронавируса до конца сентября текущего года. По его мнению, это должно решить вопрос нехватки препаратов в странах с низким уровнем вакцинации.

США уже выступили против моратория ВОЗ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эммануэль Макрон Коронавирус Вакцинация
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе