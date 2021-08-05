Макрон заявил о необходимости третьей дозы COVID-вакцины во Франции. Но не для всех

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране будет необходимо введение третьей (бустерной) дозы вакцины от коронавируса. Однако ее будут получать не все сразу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Правительство Макрона снова пытается активизировать вакцинацию против коронавируса из-за четвертой волны коронавируса в стране. "Скорее всего, потребуется третья доза, не для всех сразу, но в любом случае для наиболее уязвимых и пожилых", - сказал Макрон.