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Макрон заявив про необхідність третьої дози COVID-вакцини у Франції. Але не для всіх

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Четвер 05 серпня 2021 13:01
Макрон заявив про необхідність третьої дози COVID-вакцини у Франції. Але не для всіх Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в країні буде необхідне введення третьої (бустерної) дози вакцини від коронавірусу. Однак її отримуватимуть не всі відразу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Уряд Макрона знову намагається активізувати вакцинацію проти коронавірусу через четверту хвилю коронавірусу в країні.

"Швидше за все, буде потрібна третя доза, не для всіх відразу, але в будь-якому випадку для найбільш вразливих і літніх", - сказав Макрон.

Нагадаємо, раніше глава ВООЗ Тедрос Гебрейесус закликав встановити мораторій на бустерні дози вакцин від коронавірусу до кінця вересня поточного року. На його думку, це має вирішити питання нестачі препаратів у країнах з низьким рівнем вакцинації.

США вже виступили проти мораторію ВООЗ.

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