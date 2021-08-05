Макрон заявив про необхідність третьої дози COVID-вакцини у Франції. Але не для всіх

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в країні буде необхідне введення третьої (бустерної) дози вакцини від коронавірусу. Однак її отримуватимуть не всі відразу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Уряд Макрона знову намагається активізувати вакцинацію проти коронавірусу через четверту хвилю коронавірусу в країні. "Швидше за все, буде потрібна третя доза, не для всіх відразу, але в будь-якому випадку для найбільш вразливих і літніх", - сказав Макрон.