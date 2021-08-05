Макрон заявил о необходимости третьей дозы COVID-вакцины во Франции. Но не для всех

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране будет необходимо введение третьей (бустерной) дозы вакцины от коронавируса. Однако ее будут получать не все сразу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Правительство Макрона снова пытается активизировать вакцинацию против коронавируса из-за четвертой волны коронавируса в стране.
"Скорее всего, потребуется третья доза, не для всех сразу, но в любом случае для наиболее уязвимых и пожилых", - сказал Макрон.
Напомним, ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал установить мораторий на бустерные дозы вакцин от коронавируса до конца сентября текущего года. По его мнению, это должно решить вопрос нехватки препаратов в странах с низким уровнем вакцинации.
США уже выступили против моратория ВОЗ.