UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Макрон заявил о необходимости третьей дозы COVID-вакцины во Франции. Но не для всех

Автор: Инна Собора

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране будет необходимо введение третьей (бустерной) дозы вакцины от коронавируса. Однако ее будут получать не все сразу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Правительство Макрона снова пытается активизировать вакцинацию против коронавируса из-за четвертой волны коронавируса в стране.

"Скорее всего, потребуется третья доза, не для всех сразу, но в любом случае для наиболее уязвимых и пожилых", - сказал Макрон.

Напомним, ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал установить мораторий на бустерные дозы вакцин от коронавируса до конца сентября текущего года. По его мнению, это должно решить вопрос нехватки препаратов в странах с низким уровнем вакцинации.

США уже выступили против моратория ВОЗ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эммануэль МакронКоронавирусВакцинация