Максимум за все время пандемии. В Украине обнаружили 16 669 новых COVID-заражений

За минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом еще 16 669 человек. Больше всего новых случаев в Киеве, Одесской и Житомирской областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За все время пандемии в Украине заболели на коронавирус 1 596 575 человек, выздоровели 1 283 020 человек. За все время сделали 7 836 049 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1267), Одесской (1235), Житомирской (1136), Львовской (1032) и Хмельницкой (989) областях.

За минувшие сутки сделали 128 615 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 57 818, методом ИФА - 22 950, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 47 847).

За вчера госпитализировали 4838 человек; выздоровели за сутки 6748 пациентов.

Предыдущий антирекорд по количеству новых случаев COVID-19 был зафиксирован 28 ноября. Тогда обнаружили 16 294 новых случая.

Напомним, в СНБО допустили, что в Украине может быть снова введен общенациональный жесткий карантин.

Также мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если не будут выполняться ограничения на общественном транспорте, то локдаун в столице может стать еще более жестким.