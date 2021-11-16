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Максимум смертей и более 16 тысяч случаев COVID за сутки: статистика Минздрава

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки подтвердили более 16 тысяч новых случаев коронавируса и 838 смертей - максимум за все время пандемии. Больше всего заражений за сутки в Днепропетровской, Одесской областях и в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Максимум за все время пандемии

В Украине подтвердили 838 смертей за вчера. Это антирекорд. До этого был максимум - 833.

Суточная статистика

За сутки госпитализировали 2264 человека; летальных исходов - 838; выздоровели - 21 914 человек. За все время пандемии в Украине заболели - 3 244 749 человек; выздоровели - 2 664 373 человека; летальных исходов - 77 985.

Протестировали за вчера: методом ПЦР - 45 674 человек, методом ИФА - 13 529, экспресс-тестами - 53 693.

Больше всего заражений за сутки в Днепропетровской области (1635), Одесской области (1549), Киеве (1481), Запорожской области (1084).

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