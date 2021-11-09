ru ua
Ср, 10 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Максимум смертей и почти 19 тысяч новых случаев: Минздрав обновил COVID-статистику

Новина українською →
Киев, Вторник 09 ноября 2021 08:17
Максимум смертей и почти 19 тысяч новых случаев: Минздрав обновил COVID-статистику Фото: Минздрав обновил COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки умерли из-за коронавируса 833 человека, а заболели почти 19 тысяч украинцев. Больше всего новых случаев COVID в Днепропетровской и Львовской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Максимум смертей и почти 19 тысяч новых случаев: Минздрав обновил COVID-статистику

За сутки в Украине:

  • новых случаев - 18 988.
  • госпитализаций - 2 967.
  • летальных исходов - 833 (больше всего за все время пандемии);
  • выздоровлений - 16 609.

Протестировали за сутки:

  • методом ПЦР - 53 555 человек,
  • методом ИФА - 14 861,
  • экспресс-тестами - 59 045.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Днепропетровской области (+2042), Одесской (+1516), Харьковской (+1314), Львовской (+1352), Киеве (+1204).

За все время пандемии в Украине заболели - 3 107 489 человек; выздоровели - 2 537 565 человек; летальных исходов - 73 390.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе