Максимум смертей и почти 19 тысяч новых случаев: Минздрав обновил COVID-статистику
Фото: Минздрав обновил COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за минувшие сутки умерли из-за коронавируса 833 человека, а заболели почти 19 тысяч украинцев. Больше всего новых случаев COVID в Днепропетровской и Львовской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
За сутки в Украине:
- новых случаев - 18 988.
- госпитализаций - 2 967.
- летальных исходов - 833 (больше всего за все время пандемии);
- выздоровлений - 16 609.
Протестировали за сутки:
- методом ПЦР - 53 555 человек,
- методом ИФА - 14 861,
- экспресс-тестами - 59 045.
Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Днепропетровской области (+2042), Одесской (+1516), Харьковской (+1314), Львовской (+1352), Киеве (+1204).
За все время пандемии в Украине заболели - 3 107 489 человек; выздоровели - 2 537 565 человек; летальных исходов - 73 390.