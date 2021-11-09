Максимум смертей та майже 19 тисяч нових випадків: МОЗ оновив COVID-статистику
Фото: МОЗ оновив COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу померли через коронавірус 833 людини, а захворіли майже 19 тисяч українців. Найбільше нових випадків COVID в Дніпропетровській та Львівській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За добу в Україні:
- нових випадків - 18 988.
- госпіталізацій - 2 967.
- летальних випадків - 833 (найбільше за весь час пандемії);
- одужань - 16 609.
Протестували за добу:
- методом ПЛР - 53 555 осіб,
- методом ІФА - 14 861,
- експрес-тестами - 59 045.
Найбільше нових випадків за добу зафіксували у Дніпропетровській області (+2042), Одеській (+1516), Харківській (+1314), Львівській (+1352), Києві (+1204).
За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 107 489 осіб; одужали - 2 537 565 осіб; летальних випадків - 73 390.