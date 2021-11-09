ru ua
Вт, 09 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Максимум смертей та майже 19 тисяч нових випадків: МОЗ оновив COVID-статистику

Новость на русском →
Київ, Вівторок 09 листопада 2021 08:17
Максимум смертей та майже 19 тисяч нових випадків: МОЗ оновив COVID-статистику Фото: МОЗ оновив COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу померли через коронавірус 833 людини, а захворіли майже 19 тисяч українців. Найбільше нових випадків COVID в Дніпропетровській та Львівській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Максимум смертей та майже 19 тисяч нових випадків: МОЗ оновив COVID-статистику

За добу в Україні:

  • нових випадків - 18 988.
  • госпіталізацій - 2 967.
  • летальних випадків - 833 (найбільше за весь час пандемії);
  • одужань - 16 609.

Протестували за добу:

  • методом ПЛР - 53 555 осіб,
  • методом ІФА - 14 861,
  • експрес-тестами - 59 045.

Найбільше нових випадків за добу зафіксували у Дніпропетровській області (+2042), Одеській (+1516), Харківській (+1314), Львівській (+1352), Києві (+1204).

За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 107 489 осіб; одужали - 2 537 565 осіб; летальних випадків - 73 390.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус