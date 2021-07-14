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Мальта опять изменила правила въезда: кому не нужен сертификат вакцинации

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Мальта, Среда 14 июля 2021 00:08
Мальта опять изменила правила въезда: кому не нужен сертификат вакцинации Фото: Мальта изменила правила въезда (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Правительство Мальты опять изменило правила въезда в страну. Сертификаты вакцинации нужны не всем приезжим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Malta today.

В обновленном заявлении правительства говорится, что сертификаты вакцинации не нужны детям. К примеру, путешественникам от 5 до 12 необходимо будет предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, а дети до 5 лет освобождаются от этой обязанности.

Также уточняется, что детей, путешествующих в страну, должен будет сопровождать взрослый, имеющий признанное свидетельство о вакцинации.

Непривитые путешественники, прибывающие из стран, включенных в янтарный список, включая ЕС, должны подвергаться карантину. В янтарный список Мальты вошли Великобритания и страны ЕС.

Лица, которые не могут принимать вакцину по медицинским показаниям, и лица в возрасте от пяти до одиннадцати лет, не обязаны иметь свидетельство о вакцинации по прибытии на Мальту из любой из перечисленных стран. У них должен быть отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Также сообщается, что лица, проживающие на Мальте и ожидающие возвращения на Мальту из перечисленных стран, не должны будут предъявлять свидетельство о вакцине, если у них есть отрицательный результат ПЦР-теста за 72 часа до прибытия.

Все эти правила вступят в силу с 14 июля.

Напомним, что ранее правительство Мальты закрыло въезд для всех для невакцинированных путешественников. Правительство решило, что только людям с признанным сертификатом вакцины будет разрешено въезжать на Мальту.

Ранее сообщалось, что Франция не будет признавать вакцины от коронавируса, которые не применяются в этой стране.

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