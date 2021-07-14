Мальта опять изменила правила въезда: кому не нужен сертификат вакцинации

Правительство Мальты опять изменило правила въезда в страну . Сертификаты вакцинации нужны не всем приезжим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Malta today.

В обновленном заявлении правительства говорится, что сертификаты вакцинации не нужны детям. К примеру, путешественникам от 5 до 12 необходимо будет предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, а д ети до 5 лет освобождаются от этой обязанности.

Также уточняется, что детей, путешествующих в страну, должен будет сопровождать взрослый, имеющий признанное свидетельство о вакцинации.

Непривитые путешественники, прибывающие из стран, включенных в янтарный список, включая ЕС, должны подвергаться карантину. В янтарный список Мальты вошли Великобритания и страны ЕС.

Лица, которые не могут принимать вакцину по медицинским показаниям, и лица в возрасте от пяти до одиннадцати лет, не обязаны иметь свидетельство о вакцинации по прибытии на Мальту из любой из перечисленных стран. У них должен быть отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Также сообщается, что лица, проживающие на Мальте и ожидающие возвращения на Мальту из перечисленных стран, не должны будут предъявлять свидетельство о вакцине, если у них есть отрицательный результат ПЦР-теста за 72 часа до прибытия.