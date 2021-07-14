Мальта знову змінила правила в'їзду: кому не потрібен сертифікат вакцинації

Уряд Мальти знову змінив правила в'їзду в країну . Сертифікати вакцинації потрібні не всім приїжджим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Malta today.

В оновленій заяві уряду йдеться, що сертифікати вакцинації не потрібні дітям. Наприклад, мандрівникам від 5 до 12 необхідно буде пред'явити негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, а діти до 5 років звільняються від цього обов'язку.

Також уточнюється, що дітей, які подорожують в країну, повинен буде супроводжувати дорослий, який має визнане свідоцтво про вакцинацію.

Нещеплені мандрівники, які прибувають з країн, включених в бурштиновий список, включаючи ЄС, повинні піддаватися карантину. У бурштиновий список Мальти увійшли Великобританія і країни ЄС.

Особи, які не можуть приймати вакцину за медичними показаннями, та особи у віці від п'яти до одинадцяти років, не зобов'язані мати свідоцтво про вакцинацію після прибуття на Мальту з будь-якої з перерахованих країн. У них повинен бути негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

Також повідомляється, що особи, які проживають на Мальті і очікують повернення на Мальту з перерахованих країн, не повинні будуть пред'являти свідоцтво про вакцину, якщо у них є негативний результат ПЛР-тесту за 72 години до прибуття.