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Мальта внесла Украину в "темно-красную" зону: что это значит

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Пятница 22 октября 2021 17:55
Мальта внесла Украину в "темно-красную" зону: что это значит Фото: Мальта запретила въезд для украинцев (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Мальты внесло Украину в "темно-красную" зону. Таким образом, украинцы не смогут въезжать на территорию страны с туристической целью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Мальты.

Запрет на въезд в Мальту касается и вакцинированных граждан.

Отныне украинцы могут посетить Мальту только в особых случаях. При этом для въезда в страну необходимо будет:

  • получить разрешение от мальтийских властей;
  • заполнить специальную форму;
  • получить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус;
  • отбыть 14 дней карантина.

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