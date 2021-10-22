Мальта внесла Украину в "темно-красную" зону: что это значит
Фото: Мальта запретила въезд для украинцев (pixabay.com)
Правительство Мальты внесло Украину в "темно-красную" зону. Таким образом, украинцы не смогут въезжать на территорию страны с туристической целью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Мальты.
Запрет на въезд в Мальту касается и вакцинированных граждан.
Отныне украинцы могут посетить Мальту только в особых случаях. При этом для въезда в страну необходимо будет:
- получить разрешение от мальтийских властей;
- заполнить специальную форму;
- получить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус;
- отбыть 14 дней карантина.