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Мальта внесла Україну в "темно-червону" зону: що це означає

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П'ятниця 22 жовтня 2021 17:55
Мальта внесла Україну в "темно-червону" зону: що це означає Фото: Мальта заборонила в'їзд для українців (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Мальти вніс Україну в "темно-червону" зону. Таким чином, українці не зможуть в'їжджати на територію країни з туристичною метою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я Мальти.

Заборона на в'їзд до Мальти стосується і вакцинованих громадян.

Відтепер українці можуть відвідати Мальту тільки в особливих випадках. При цьому для в'їзду в країну необхідно буде:

  • отримати дозвіл від мальтійської влади;
  • заповнити спеціальну форму;
  • отримати негативний ПЛР-тест на коронавірус;
  • відбути 14 днів карантину.

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