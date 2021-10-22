Мальта внесла Україну в "темно-червону" зону: що це означає
Фото: Мальта заборонила в'їзд для українців (pixabay.com)
Уряд Мальти вніс Україну в "темно-червону" зону. Таким чином, українці не зможуть в'їжджати на територію країни з туристичною метою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я Мальти.
Заборона на в'їзд до Мальти стосується і вакцинованих громадян.
Відтепер українці можуть відвідати Мальту тільки в особливих випадках. При цьому для в'їзду в країну необхідно буде:
- отримати дозвіл від мальтійської влади;
- заповнити спеціальну форму;
- отримати негативний ПЛР-тест на коронавірус;
- відбути 14 днів карантину.