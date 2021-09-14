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В Мариуполе утилизируют 1 тысячу доз вакцины Moderna

Автор: Валерия Полищук

В Мариуполе в ближайшие дни утилизируют 1 тысячу доз вакцины от коронавируса Moderna. У препарата срок годности истечет 16 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Приазовский рабочий.

По словам руководителя департамента здравоохранения Мариупольского горсовета Андрея Ремпеля, в Мариуполе первую дозу вакцины получили 10,5 тысяч человек, из них вторую дозу - 9,5 тысячи.

Ремпель добавил, что все, кто привился первой дозой препарата Moderna, должны прийти в центры вакцинации для получения второй дозы, так как вакцину не будут завозить в город в ближайшее время.

При этом он подчеркнул, что некоторые жители города при вакцинации первой дозой указали неправильный номер телефона, в связи с этим медучреждения не могут связаться с ними и им необходимо позвонить самостоятельно.

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МариупольВакцина от коронавируса