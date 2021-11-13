Марокко не будет впускать в страну COVID-инфицированных туристов

Правительство Марокко приняло решение ввести COVID-тестирование для пассажиров, прибывающих в аэропорты и порты. Инфицированных туристов не будут впускать в страну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Отмечается, что путешественники с положительным результатом теста будут вынуждены покинуть Марокко за счет авиакомпании, которая доставила их в страну. Впрочем, им будет разрешено остаться, если они имеют документы о постоянном месте жительства в стране.

В то же время все туристы обязаны иметь с собой сертификат о вакцинации, который будет подтверждать полный курс прививки.