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В Марокко начнут вакцинировать подростков с 12 лет

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Марокко, Пятница 27 августа 2021 23:15
В Марокко начнут вакцинировать подростков с 12 лет Фото: в Марокко начнут вакцинировать подростков (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Марокко начнут вакцинировать от коронавируса подростков от 12 до 17 лет. Прививки будут делать вакцинами Pfizer/BioNTech и Sinopharm.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

В Марокко начало учебного года пришлось отложить, поскольку растет заболеваемость коронавирусом. Поэтому власти решили вакцинировать детей с 12-летнего возраста.

В заявлении правительства говорится, что с 31 августа молодые люди в возрасте от 12 до 17 лет получат вакцины Pfizer/BioNTech и Sinopharm, "международные испытания которых доказали их эффективность и безопасность в этой возрастной группе".

Цель начала вакцинации заключается в том, чтобы "обеспечить оптимальные условия безопасности в начале учебного года" с учетом "увеличения числа зарегистрированных положительных случаев" среди подростков этой возрастной группы.

Вакцинация подростков будет добровольной, факультативной и должна подлежать одобрению родителей. Правительство призвало взрослых сопровождать детей во время этого процесса.

Министерство национального образования объявило о переносе начала учебного года с 3 на 10 сентября, "чтобы гарантировать безопасные условия" для учащихся.

Напомним, что в Польше начнут вакцинацию третьей дозой для людей с ослабленным иммунитетом.

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